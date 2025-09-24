Семьи Ростовской области встретились на региональном форуме

В Ростовском зоопарке в субботу состоялся региональный семейный форум «Родные-Любимые», организованный Движением Первых. Целью проекта является развитие в регионе семейного сообщества. Мероприятие было посвящено семейным династиям и сохранению донских ремесел. Поддержку событию оказал Сбер, который представил на форуме собственную площадку.
Участниками форума стали представители всех 55 муниципальных образований Ростовской области. Наряду с родителями и их детьми активное участие приняли пожилые родственники — бабушки и дедушки, играющие значительную роль в передаче ценностей воспитания и сохранения семейных обычаев новым поколениям.
Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
— Для нас семья — это самое главное. Такие проекты, как «Родные-Любимые», по-настоящему объединяют семьи и заряжают добром. Мы рады, что смогли внести свой вклад в этот праздник. Наша задача как банка — не только оказывать финансовые услуги, но и поддерживать то, что действительно ценно: доверительные отношения между поколениями, совместный досуг и сохранение традиций. Философия банка сегодня как раз совпадает с таким подходом: мы строим долгосрочные, доверительные отношения с нашими клиентами, партнёрами и регионом в целом, помогаем сохранять культурный код и местные традиции, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Во время форума семейные команды активно занимались важными проектами: разрабатывали идеи для интересного семейного досуга, укрепляли доверие друг к другу и повышали статус семейных ценностей в регионе.
На площадке участники форума смогли поучаствовать в увлекательном филл-ворде. Фото: пресс-служба Сбера.
На площадке, организованной банком, участники форума смогли окунуться в атмосферу тепла и доброжелательности: пообщаться с огромным плюшевым СберКотом, сделать памятные снимки, поучаствовать в увлекательном филл-ворде и набраться позитивной энергии. Дети и взрослые посетили интересные мастер-классы по традиционным донским ремёслам, выставки, конкурсы и викторины. Также представители банка провели лекции о важности финансовой грамотности и рассказали о программах, которые помогают молодым людям развить карьерные перспективы в банковской сфере.