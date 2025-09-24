Семьи Ростовской области встретились на региональном форуме

— Для нас семья — это самое главное. Такие проекты, как «Родные-Любимые», по-настоящему объединяют семьи и заряжают добром. Мы рады, что смогли внести свой вклад в этот праздник. Наша задача как банка — не только оказывать финансовые услуги, но и поддерживать то, что действительно ценно: доверительные отношения между поколениями, совместный досуг и сохранение традиций. Философия банка сегодня как раз совпадает с таким подходом: мы строим долгосрочные, доверительные отношения с нашими клиентами, партнёрами и регионом в целом, помогаем сохранять культурный код и местные традиции, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.