620 тысяч тенге за отрезанный палец получила алматинка

Ампутация пальца
В Алматы женщина обратилась в медицинский центр для лечения осложнений диабета. За это женщина заплатила 420 тыс. тенге. Однако лечение не только не улучшило ее состояние, но и усугубило заболевание.
В результате прогрессирования болезни пациентка была вынуждена обратиться в другую клинику, где врачи, устраняя последствия предыдущего лечения, провели ампутацию пальца на правой ноге. Это причинило женщине физические страдания и значительный моральный ущерб.
Суд
После этого женщина подала иск в районный суд № 2 Алмалинского района Алматы. Она потребовала возмещения части уплаченных средств и компенсацию морального вреда. Суд встал на сторону пациентки.
Так, с медицинского центра взыскали 120 тысяч тенге за материальный ущерб и 500 тысяч тенге за моральный вред, что в общей сложности составило 620 тысяч тенге.