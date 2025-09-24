Таможенники нашли почти 3000 БПЛА в фурах из Китая, изъятый груз сняли на видео

Две фуры остановили для досмотра в пункте пропуска Пограничный. Коробки с БПЛА были замаскированы среди других товаров.
Всего в грузовиках найдены два беспилотника самолетного типа, почти 2,7 тысячи квадрокоптеров и более 200 единиц комплектующих к ним, сообщает таможня.
У ряда дронов были камеры наблюдения, тепловизоры и приспособления для сброса грузов.
«Товар изъят и будет направлен на экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства, включая цели ввоза в Россию», — отмечает ФТС.
По факту попытки провоза незадекларированных дронов возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ о заявлении декларантом недостоверных сведений о классификационном коде товаров.
Максимальная санкция по этой статье — штраф в размере двукратной стоимости товаров с их конфискацией.
Если в суде примут такое решение, то конфискованные БПЛА передадут Минобороны России для выполнения задач в зоне СВО.