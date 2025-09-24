Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таможенники нашли почти 3000 БПЛА в фурах из Китая, изъятый груз сняли на видео

Таможенники в Приморье обнаружили почти три тысячи дронов и комплектующих к ним в фурах из Китая, которые следовали в адрес некой российской фирмы под видом игрушек и товаров народного потребления. Груз задержан, сообщила ФТС России, показав видео изъятых дронов.

Источник: Соцсети

Две фуры остановили для досмотра в пункте пропуска Пограничный. Коробки с БПЛА были замаскированы среди других товаров.

Всего в грузовиках найдены два беспилотника самолетного типа, почти 2,7 тысячи квадрокоптеров и более 200 единиц комплектующих к ним, сообщает таможня.

У ряда дронов были камеры наблюдения, тепловизоры и приспособления для сброса грузов.

«Товар изъят и будет направлен на экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства, включая цели ввоза в Россию», — отмечает ФТС.

По факту попытки провоза незадекларированных дронов возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ о заявлении декларантом недостоверных сведений о классификационном коде товаров.

Максимальная санкция по этой статье — штраф в размере двукратной стоимости товаров с их конфискацией.

Если в суде примут такое решение, то конфискованные БПЛА передадут Минобороны России для выполнения задач в зоне СВО.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше