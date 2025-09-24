В Иркутскую область приехал глава МЧС России Александр Куренков. Он проведет заседание Совместной коллегии МЧС России, Беларуси и Казахстана, где обсудят работу по улучшению подготовки пожарных и спасателей трех стран. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе МЧС России.
— В рамках масштабных учений с участием авиации на озере Байкал покажем возможности наших сил иностранным гостям. Также обсудим вопросы развития подразделений реагирования и пообщаемся с личным составом, — рассказали в ведомстве.
Перед официальной встречей Александр Куренков посети фотовыставку, посвященную бойцам СВО и возложил цветы к Мемориалу Вечного огня.
