Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутскую область приехал глава МЧС России Александр Куренков

Он проведет заседание Совместной коллегии МЧС России, Беларуси и Казахстана.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутскую область приехал глава МЧС России Александр Куренков. Он проведет заседание Совместной коллегии МЧС России, Беларуси и Казахстана, где обсудят работу по улучшению подготовки пожарных и спасателей трех стран. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе МЧС России.

— В рамках масштабных учений с участием авиации на озере Байкал покажем возможности наших сил иностранным гостям. Также обсудим вопросы развития подразделений реагирования и пообщаемся с личным составом, — рассказали в ведомстве.

Перед официальной встречей Александр Куренков посети фотовыставку, посвященную бойцам СВО и возложил цветы к Мемориалу Вечного огня.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что жительница Хомутово выманивала деньги у жен и матерей военнослужащих.