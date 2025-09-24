В прикамском городе Чусовом прошел первый книжный фестиваль «Смены»

Первый книжный фестиваль «Смены» состоялся 13 сентября в городе Чусовом Пермского края в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.
Участники посетили лекции и дискуссии с известными писателями, сценаристами и художниками. Среди них композитор Александр Зайцев, книжный обозреватель Максим Мамлыга и сценарист Станислав Михайлов-Нордэн. Спикеры поговорили об истории аниме и комиксах, современной литературе, книжных трендах, актуальных технологиях создания музыки и детских иллюстрированных изданиях.
Особое внимание организаторы уделили подросткам: школа «Новая cмена» провела серию мастер-классов по музыке и анимации. Кроме того, в специально построенном павильоне гости под руководством современных художников создавали сказочных рыб, объемные картины осеннего Чусового и волшебные открытки. Для самых юных зрителей пермский кукольный театр «Крылатый дом» показал спектакль «Гусеничка по имени Ой».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.