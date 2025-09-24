В Волгограде завершилась программа бизнес-наставничества

Участники освоили ключевые аспекты саморазвития, маркетинга и продаж, что позволило им оптимизировать бизнес-процессы и повысить конкурентоспособность. Кроме того, в рамках программы предприниматели могли обратиться за советом к наставникам, среди которых были эксперты по маркетингу и рекламе, брендингу и дизайну, психологии, менеджменту, продвижению товаров в интернете и на маркетплейсах.