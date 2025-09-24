Ричмонд
В Волгограде завершилась программа бизнес-наставничества

Участники освоили ключевые аспекты саморазвития, маркетинга и продаж.

Участниками программы бизнес-наставничества стали 17 предпринимателей, все они получили поддержку по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес» Волгоградской области.

Участники освоили ключевые аспекты саморазвития, маркетинга и продаж, что позволило им оптимизировать бизнес-процессы и повысить конкурентоспособность. Кроме того, в рамках программы предприниматели могли обратиться за советом к наставникам, среди которых были эксперты по маркетингу и рекламе, брендингу и дизайну, психологии, менеджменту, продвижению товаров в интернете и на маркетплейсах.

«Наставничество — это не только передача знаний, но и возможность увидеть бизнес со стороны. Для предпринимателей это ускоритель роста: опыт наставника помогает избежать ошибок, сократить путь к результату и смелее двигаться вперед. Именно поэтому мы ежегодно проводим наставнические программы в центре», — отметил начальник центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Николай Буренко.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.