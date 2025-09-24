К отоплению подключили 90% объектов социальной сферы Свердловской области

Всего в области отопление подключили в 5108 объектах социальной сферы. К ним относятся школы, детские сады и медучреждения, и отопление к ним подключают в первую очередь. С графиком подключения к теплоснабжению можно ознакомиться на сайтах администраций муниципалитетов.