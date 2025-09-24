Ричмонд
К отоплению подключили 90% объектов социальной сферы Свердловской области

В Свердловской области в 58 муниципалитетах подключили отопление на объектах соцсферы.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области подключили отопление в объектах социальной сферы в 58 муниципалитетах. Полностью тепло подключено в 48 регионах области. Всего в работу запущено 1235 котельных, это 90,5% от общего числа.

— На Среднем Урале отапливается более 58 миллионов квадратных метров жилья, — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Всего в области отопление подключили в 5108 объектах социальной сферы. К ним относятся школы, детские сады и медучреждения, и отопление к ним подключают в первую очередь. С графиком подключения к теплоснабжению можно ознакомиться на сайтах администраций муниципалитетов.

Подключение тепла планируется завершить до начала октября.

Напомним, что в Екатеринбурге отопление подают в два этапа. Сегодня, 24 сентября, начнается второй и продлится до 30 сентября.