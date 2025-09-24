Медсестра из Нижнего Новгорода чуть не лишилась пенсии «из-за абортов»

Речь шла о периоде её работы в должности медсестры по прерыванию беременности. Правовой инспектор труда ЦК Профсоюза Ольга Романова подготовила исковое заявление и представляла интересы сотрудницы в суде. В ходе разбирательства удалось доказать, что её должность была неправильно указана — фактически она выполняла обязанности операционной медицинской сестры, а прерывание беременности относится к категории малых гинекологических операций. Кроме того, в иске были заявлены дополнительные требования. Среди них — включение в специальный стаж двухмесячных курсов повышения квалификации, а также перерасчёт трёх лет работы в гинекологическом отделении с применением льготного коэффициента.