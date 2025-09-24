В татарстанском городе Елабуге откроется выставка, посвященная Грибоедову

Выставка «Посвящение А. С. Грибоедову — дипломату, драматургу, музыканту» начнет работать 26 сентября в музее-заповеднике города Елабуги Республики Татарстан. Она будет доступна к посещению по «Пушкинской карте», которая действует по национальному проекту «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
В экспозиции будут представлены афиши спектаклей по произведениям А. С. Грибоедова, эскизы декораций, рисунки и фотографии, отражающие сценическую историю комедии «Горе от ума». Особое внимание будет уделено дипломатической службе писателя и его проектам, направленным на развитие добрососедских отношений России с народами Кавказа и Персии.
Кроме того, выставка познакомит посетителей с уникальным усадебным комплексом, возведенным в стиле елизаветинского барокко в XVIII веке в селе Хмелита Смоленской области. Экспозиция рассчитана на широкий круг посетителей — от школьников, которые изучают творчество драматурга на уроках, до семей с детьми, людей старшего возраста и знатоков русской истории и культуры.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.