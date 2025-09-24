Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В татарстанском городе Елабуге откроется выставка, посвященная Грибоедову

В экспозиции будут представлены афиши спектаклей, эскизы декораций, рисунки и фотографии.

Выставка «Посвящение А. С. Грибоедову — дипломату, драматургу, музыканту» начнет работать 26 сентября в музее-заповеднике города Елабуги Республики Татарстан. Она будет доступна к посещению по «Пушкинской карте», которая действует по национальному проекту «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.

В экспозиции будут представлены афиши спектаклей по произведениям А. С. Грибоедова, эскизы декораций, рисунки и фотографии, отражающие сценическую историю комедии «Горе от ума». Особое внимание будет уделено дипломатической службе писателя и его проектам, направленным на развитие добрососедских отношений России с народами Кавказа и Персии.

Кроме того, выставка познакомит посетителей с уникальным усадебным комплексом, возведенным в стиле елизаветинского барокко в XVIII веке в селе Хмелита Смоленской области. Экспозиция рассчитана на широкий круг посетителей — от школьников, которые изучают творчество драматурга на уроках, до семей с детьми, людей старшего возраста и знатоков русской истории и культуры.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.