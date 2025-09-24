В селе Кошки Самарской области дошкольники посетили молочный завод

«Проект “ТехноМир: развитие без границ” — это наш ключ к современному образованию. Мы стремимся познакомить наших воспитанников с реальным миром в естественной среде. Важно не просто рассказать детям о профессиях, а дать им возможность прикоснуться к ним, увидеть все своими глазами, задать вопросы специалистам. Это формирует у ребят совершенно иной уровень восприятия, расширяет кругозор и пробуждает неподдельный интерес к тому, как устроен мир вокруг них», — подчеркнула заведующая детским садом «Сказка» Светлана Лазарева.