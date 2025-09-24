В селе Кошки Самарской области дошкольники посетили молочный завод

Воспитанники детского сада «Сказка» в селе Кошки Самарской области совершили экскурсию на племенной завод по производству молока в ходе проекта «ТехноМир: развитие без границ». Его реализация отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
Ребята увидели полный цикл производства: от содержания коров до отправки молока на переработку. Они наблюдали за работой современных доильных аппаратов, познакомились с телятами и технологией уборки кукурузы на силос.
«Проект “ТехноМир: развитие без границ” — это наш ключ к современному образованию. Мы стремимся познакомить наших воспитанников с реальным миром в естественной среде. Важно не просто рассказать детям о профессиях, а дать им возможность прикоснуться к ним, увидеть все своими глазами, задать вопросы специалистам. Это формирует у ребят совершенно иной уровень восприятия, расширяет кругозор и пробуждает неподдельный интерес к тому, как устроен мир вокруг них», — подчеркнула заведующая детским садом «Сказка» Светлана Лазарева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.