Возобновятся полеты из Челябинска в Краснодар

ЧЕЛЯБИНСК, 24 сентября, ФедералПресс. Прямое авиасообщение между Челябинском и Краснодаром возобновляется. Авиакомпания NordStar с 1 ноября запускает регулярные рейсы по этому маршруту. Полеты будут выполняться раз в неделю на лайнерах Boeing 737−800.