Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возобновятся полеты из Челябинска в Краснодар

ЧЕЛЯБИНСК, 24 сентября, ФедералПресс. Прямое авиасообщение между Челябинском и Краснодаром возобновляется. Авиакомпания NordStar с 1 ноября запускает регулярные рейсы по этому маршруту. Полеты будут выполняться раз в неделю на лайнерах Boeing 737−800.

Источник: ФедералПресс

Полеты в Краснодар возобновлены в связи со снятием ограничений на авиасообщение с этим аэропортом.

рассказали в авиакомпании

Первые рейсы уже доступны для бронирования на 1 и 8 ноября, минимальная стоимость билета начинается от 9672 рублей.