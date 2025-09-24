Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске выявили первый случай заражения «стратусом» — новым вариантом COVID-19

Подвид омикрона протекает легче гриппа.

Источник: Комсомольская правда

В сентябре 2025 года в омском управлении Роспотребнадзора сообщили о первом случае заражения новым вариантом COVID-19. Речь идет о штамме «стратус». Об этом со ссылкой на ведомство сообщил портал vesti-omsk.ru.

Специалисты поясняют, что «стратус» является подвидом омикрона и характеризуется более легким течением заболевания по сравнению с гриппом. На текущий момент в регионе не зарегистрировали случаев гриппа, в подавляющем большинстве диагностированы риновирусы.

«XFG (Stratus, Стратус) — это рекомбинантный субвариант, возникший в результате слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2. Основные характеристики: высокая заразность, симптомы в основном легкие, похожие на другие варианты омикрона. Часто отмечается осиплость или сиплость голоса. Не вызывает более тяжелого течения болезни по сравнению с предыдущими штаммами, но быстро распространяется в разных странах», — рассказал завлабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Ранее «КП-Омск» рассказала о массовых отравлениях детей в школах.