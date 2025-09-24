В Омске выявили первый случай заражения «стратусом» — новым вариантом COVID-19

В сентябре 2025 года в омском управлении Роспотребнадзора сообщили о первом случае заражения новым вариантом COVID-19. Речь идет о штамме «стратус». Об этом со ссылкой на ведомство сообщил портал vesti-omsk.ru.
Специалисты поясняют, что «стратус» является подвидом омикрона и характеризуется более легким течением заболевания по сравнению с гриппом. На текущий момент в регионе не зарегистрировали случаев гриппа, в подавляющем большинстве диагностированы риновирусы.
«XFG (Stratus, Стратус) — это рекомбинантный субвариант, возникший в результате слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2. Основные характеристики: высокая заразность, симптомы в основном легкие, похожие на другие варианты омикрона. Часто отмечается осиплость или сиплость голоса. Не вызывает более тяжелого течения болезни по сравнению с предыдущими штаммами, но быстро распространяется в разных странах», — рассказал завлабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Ранее «КП-Омск» рассказала о массовых отравлениях детей в школах.