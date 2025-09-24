В Омске выявили первый случай заражения «стратусом» — новым вариантом COVID-19

«XFG (Stratus, Стратус) — это рекомбинантный субвариант, возникший в результате слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2. Основные характеристики: высокая заразность, симптомы в основном легкие, похожие на другие варианты омикрона. Часто отмечается осиплость или сиплость голоса. Не вызывает более тяжелого течения болезни по сравнению с предыдущими штаммами, но быстро распространяется в разных странах», — рассказал завлабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.