В Сургуте стартовал новый этап программы для глухих и слабослышащих людей

Новый этап образовательной программы для глухих и слабослышащих людей «Школа Плюс» начался в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте экономического развития региона.
Участники будут работать над своим бизнесом индивидуально с персональным экспертом-наставником (трекером). Все занятия и консультации полностью проходят на русском жестовом языке. Личный трекер будет помогать каждому предпринимателю в разработке поэтапного плана развития бизнеса, решении конкретных проблем, возникающих в работе, постановке реальных финансовых целей и легальном оформлении бизнеса.
Из 12 участников первого этапа девять человек уже официально зарегистрировали свой бизнес. Благодаря им в Югре открылись швейные и столярные мастерские, начал работу сервис по ремонту смартфонов и ноутбуков, а также производство мебели.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.