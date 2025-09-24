Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Частинском округе выбрали нового председателя Думы

Главой Думы Частинского муниципального округа стал Игорь Голдобин.

Источник: Соцсети

Он уже хорошо знаком с этой работой — ранее, с 2020 по 2025 год, он руководил местной Думой. До этого, с осени 2019 по сентябрь 2020 года, исполнял обязанности спикера Земского собрания района, а в период с 2015 по 2019 год возглавлял бюджетную комиссию. Об этом пишет телеграм-канал «На местах».

Кроме того, Игорь Николаевич теперь входит в Совет представительных органов при Заксобрании Пермского края.

Ранее «КП-Пермь» писала, что в администрации Лысьвенского округа Пермского края произошли изменения в руководстве. На должность исполняющего обязанности заместителя главы по вопросам инфраструктуры назначена Татьяна Шумкова. Она сменила на этом посту Сергея Киселева, который ушел с должности по собственному желанию.