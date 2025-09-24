В Частинском округе выбрали нового председателя Думы

Он уже хорошо знаком с этой работой — ранее, с 2020 по 2025 год, он руководил местной Думой. До этого, с осени 2019 по сентябрь 2020 года, исполнял обязанности спикера Земского собрания района, а в период с 2015 по 2019 год возглавлял бюджетную комиссию. Об этом пишет телеграм-канал «На местах».