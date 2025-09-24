Эксперт объяснил, почему банки обнуляют лимиты по кредитным картам омичей

В последние недели россияне, в том числе жители Омска, начали массово жаловаться на обнуление лимитов по кредитным картам. Это решение крупных российских банков стало темой обсуждения на портале «Банки.ру» и в социальных сетях. По информации издания «Известия», банки объясняют сокращение лимитов попыткой снизить долговую нагрузку на клиентов и уменьшить свои риски.
Как отмечают эксперты, такие меры стали следствием изменений в политике банков, которые пытаются избежать больших резервов и не нарушать требования Центробанка. В результате банки корректируют лимиты по кредитным картам, особенно для клиентов с повышенным уровнем риска, высокой долговой нагрузкой или просроченной задолженностью.
В Омске ситуация не отличается от общей тенденции по России. Пользователи кредиток сообщают о том, что их лимиты были обнулены или значительно сокращены. В частности, жалобы поступают от клиентов таких крупных банков, как Ренессанс Банк, Почта Банк и ВТБ. Многие из них также жалуются на снижение лимитов без предупреждения.
Как поясняют в Центробанке, банки могут самостоятельно корректировать риски по кредитным картам, в том числе из-за роста просрочек по ранее выданным ссудам. Представители ВТБ заявили, что такая практика применяется к клиентам, чьи финансовые показатели вызывают опасения.
«Снижение лимитов по кредиткам — это нормальная рыночная практика, которая помогает банкам минимизировать риски в условиях нестабильной экономики», — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Первыми в очереди на обнуление лимитов, как предполагают эксперты, окажутся владельцы карт с нестабильными доходами, высокой долговой нагрузкой или активным снятием наличных с карт.
Ситуация осложняется тем, что финансово грамотные пользователи, которые погашают задолженность вовремя, оказываются в такой же ситуации, как и те, кто не соблюдает платёжную дисциплину. Это связано с тем, что банки, по мнению специалистов, нередко теряют на обслуживании кредиток, особенно тех, которые предлагают повышенный кешбэк.
В ближайшие месяцы стоит ожидать, что банки продолжат активно снижать лимиты, особенно с учётом возможных изменений в регламенте Центробанка по кредитованию заёмщиков с высокой долговой нагрузкой.