Эксперт объяснил, почему банки обнуляют лимиты по кредитным картам омичей

Ситуация осложняется тем, что финансово грамотные пользователи, которые погашают задолженность вовремя, оказываются в такой же ситуации, как и те, кто не соблюдает платёжную дисциплину. Это связано с тем, что банки, по мнению специалистов, нередко теряют на обслуживании кредиток, особенно тех, которые предлагают повышенный кешбэк.