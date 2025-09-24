25 сентября на ряде улиц Ростова ожидается отключат холодную воду

На улице Текучева с 8 до 22 часов будут переподключать участок коммуникаций. В связи с этим под отключение попадут дома, расположенные в границах: проспект Театральный — улица Текучева — железная дорога. В том числе, воды не будет в кафе «Золотой Колос».