25 сентября на ряде улиц Ростова ожидается отключат холодную воду

25 сентября на некоторых улицах Ростова-на-Дону ожидается плановое отключение холодной воды. Об этом жителей города предупреждает АО «Ростовводоканал».
На улице Текучева с 8 до 22 часов будут переподключать участок коммуникаций. В связи с этим под отключение попадут дома, расположенные в границах: проспект Театральный — улица Текучева — железная дорога. В том числе, воды не будет в кафе «Золотой Колос».
Также ремонтные работы с 9 утра 25 сентября до 9 утра 26 сентября планируются на Западном. Водоснабжения не будет на 339-й Стрелковой Дивизии, 25а, а также в границах: переулок Богачева — улица Магнитогорская — улица 3-я Круговая — улица Батуринская — улица Тружеников — проспект Стачки — переулок Зеркальный — улица Амбулаторная.
— К сожалению, эти задачи невозможно выполнить без временного отключения холодной воды в указанных границах, — добавили в «Ростовводоканале».
