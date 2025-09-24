В татарстанском лицее «Инноватика» начнут обучать основам программирования

Пилотная программа дополнительного образования по основам программирования стартует в многопрофильном лицее «Инноватика» в Лаишевском районе Республики Татарстан. Ее реализация отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в аппарате районного совета.
Школьники научатся работать в команде, собирать и анализировать требования, тестировать решения и осваивать основы программирования на JavaScript, TypeScript и SQL. Особое внимание будет уделено работе с современной low-code платформой. Формат занятий повторяет рабочую среду IT-компании: распределение ролей, дедлайны и промежуточные демостенды. Ученики будут работать над собственными бизнес-приложениями, осваивая все ключевые этапы разработки: от проектирования до защиты готового продукта.
«Сотрудничество лицея “Инноватика” с лидерами ИТ-индустрии полностью соответствует стратегическим задачам района по созданию современной образовательной среды, подготовке высококвалифицированных кадров и повышению привлекательности Лаишевского района для высокотехнологичных компаний. Это наглядный пример успешного государственно-частного партнерства, которое открывает перед нашими учениками блестящие перспективы для профессионального роста и развития», — отметил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.