Настоящий патриотизм молчаливый, заявил Песков

«Настоящий патриотизм громким никогда не бывает. Он всегда молчаливый. И вот эти ребята, которые на фронте, они же не кричат, что мы патриоты. Нет, они берут ружьё и идут воевать за свою Родину. Зачастую те, кто здесь кричат, что они патриоты, они не хотят брать ружьё и идти воевать», — сказал Песков в интервью радио РБК.