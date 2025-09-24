Ричмонд
Настоящий патриотизм молчаливый, заявил Песков

Песков: настоящий патриотизм всегда молчаливый.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Настоящий патриотизм всегда молчаливый, зачастую те, кто кричат о любви к Родине, не готовы брать ружье и идти ее защищать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Настоящий патриотизм громким никогда не бывает. Он всегда молчаливый. И вот эти ребята, которые на фронте, они же не кричат, что мы патриоты. Нет, они берут ружьё и идут воевать за свою Родину. Зачастую те, кто здесь кричат, что они патриоты, они не хотят брать ружьё и идти воевать», — сказал Песков в интервью радио РБК.

