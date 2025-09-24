Путин назначил Гуцана генпрокурором

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Александра Гуцана генеральным прокурором РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить Гуцана Александра Владимировича Генеральным прокурором Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Биография Гуцана.
Он родился 6 июля 1960 года в поселке Сиверском Гатчинского района Ленинградской области. В 1987-м окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности «правоведение».
С апреля 2007-го по ноябрь 2018 года занимал должность заместителя генерального прокурора. Затем был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.
Гуцан — член Совета безопасности и Государственного совета, заслуженный юрист России, награжден орденами Почета и Дружбы.