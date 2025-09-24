Путин призвал улучшать деятельность уполномоченных по правам человека

«Необходимо и дальше совершенствовать деятельность уполномоченных по правам человека, в том числе своевременно предоставлять правовую поддержку, содействовать надлежащему обеспечению социальных гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей», — отметил Путин в своем обращении к участникам Всероссийского совещания уполномоченных по правам человека.