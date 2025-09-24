Ричмонд
Врач рассказала о симптомах грыжи межпозвонкового диска

Невролог Копцева: при грыже межпозвонкового диска немеют пальцы ног.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Резкое онемение пальцев ног или слабость в руках — эти незначительные симптомы могут стать тревожным сигналом о серьезной проблеме в позвоночнике. Врач-невролог Анна Копцева в беседе с NEWS.ru рассказала, что такие проявления могут указывать на появление грыжи межпозвоночного диска, и характер симптомов зависит от того, какой отдел позвоночника затронут.

— При проблемах с поясницей возникает острая или ноющая боль, которая отдает в ягодицу и ногу, поэтому и происходит онемение пальцев стопы, — подчеркнула врач.

При поражении шейного отдела позвоночника человек ощущает боль в шее и ему тяжело поворачивать голову. Также возникают головные боли, а также ощущение «мурашек» в руках. Если же затронут грудной отдел, могут появиться боли в области груди или живота.

