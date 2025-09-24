Врач рассказала о симптомах грыжи межпозвонкового диска

Резкое онемение пальцев ног или слабость в руках — эти незначительные симптомы могут стать тревожным сигналом о серьезной проблеме в позвоночнике. Врач-невролог Анна Копцева в беседе с NEWS.ru рассказала, что такие проявления могут указывать на появление грыжи межпозвоночного диска, и характер симптомов зависит от того, какой отдел позвоночника затронут.