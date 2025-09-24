Ричмонд
Начальник новосибирской Росгвардии останется в СИЗО до конца ноября

Суд продлил меру пресечения полковнику полиции Ровшану Курбанову, обвиняемому во взяточничестве.

Источник: пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области

Заельцовский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей начальника регионального Управления вневедомственной охраны Росгвардии Ровшана Курбанова до 27 ноября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Курбанов обвиняется в получении взятки в крупном размере — строительных материалов на сумму почти 294 тысячи рублей — через мессенджер от руководителя отдела по предотвращению внештатных ситуаций торгового центра «Лемана ПРО». Взятка предназначалась за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя.

Ранее, 29 мая 2025 года, суд уже заключил Курбанова под стражу с продлением меры до 27 сентября. Новое ходатайство следствия мотивировано необходимостью продолжения ряда процессуальных действий. Суд, поддержав ходатайство следователя, продлил содержание под стражей, несмотря на возражения защиты и обвиняемого.