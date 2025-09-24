Начальник новосибирской Росгвардии останется в СИЗО до конца ноября

Заельцовский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей начальника регионального Управления вневедомственной охраны Росгвардии Ровшана Курбанова до 27 ноября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
Курбанов обвиняется в получении взятки в крупном размере — строительных материалов на сумму почти 294 тысячи рублей — через мессенджер от руководителя отдела по предотвращению внештатных ситуаций торгового центра «Лемана ПРО». Взятка предназначалась за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя.
Ранее, 29 мая 2025 года, суд уже заключил Курбанова под стражу с продлением меры до 27 сентября. Новое ходатайство следствия мотивировано необходимостью продолжения ряда процессуальных действий. Суд, поддержав ходатайство следователя, продлил содержание под стражей, несмотря на возражения защиты и обвиняемого.