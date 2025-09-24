Начальник новосибирской Росгвардии останется в СИЗО до конца ноября

Курбанов обвиняется в получении взятки в крупном размере — строительных материалов на сумму почти 294 тысячи рублей — через мессенджер от руководителя отдела по предотвращению внештатных ситуаций торгового центра «Лемана ПРО». Взятка предназначалась за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя.