Почти на сутки без холодной воды останутся несколько районов Казани

С 09:00 24 сентября до 06:00 25 сентября будет отключена холодная вода на Сибирском тракте (четные и нечетные номера домов), на улицах Вольская 1-я и 2-я, на улице Журналистов (включая корпуса и несколько номеров), на улице Мира (несколько домов), на улице Односторонка (все дома), на улице Ноксинская (все дома), в поселках Карьер (все дома), в поселке Нагорный (за исключением нескольких улиц и домов), Новая Сосновка (за исключением нескольких улиц и переулков), Троицкая Нокса, в нескольких СНТ (включая «Любитель природы», «Мечта» и другие), а также в некоторых других СНТ, таких как «Химик-56», «Татпроект».