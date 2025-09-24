Ричмонд
Отопительный сезон стартует в Беларуси с 25 сентября

Одна из областей Беларуси первой включит отопление из-за холодов.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси с 25 сентября стартует отопительный сезон. Первыми отопление включат в Витебской области, сообщает телеграм-канал облисполкома.

Так, на Витебщине уже с четверга, 25 сентября, начинается отопительный сезон из-за прихода холодов. Традиционно первыми тепло получат объекты социальной сферы.

В Витебской облисполкоме обратили внимание на то, что складывающиеся среднесуточные температуры наружного воздуха за последнюю неделю, а также прогноз на снижение температур в ближайшее время позволяют начать включать отопление в регионе.

— Областная рабочая группа по оптимизации режимов теплоснабжения согласовала включение систем отопления с 25 сентября, — прокомментировали в пресс-службе.

Тепло в Витебской области подадут в детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, а также в учреждения соцобеспечения, специализированные учебно-спортивные учреждения, музеи, госархивы, библиотеки и гостиницы.

К слову, Белгидромет уже вынес штормовое предупреждение из-за морозов в Беларуси 25 сентября.

