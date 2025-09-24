Могила героя войны в Хабаровске получила статус памятника культурного наследия

Могила Александра Каширина, Героя Советского Союза, на Центральном кладбище Хабаровска официально включена в государственный реестр памятников истории и культуры. Теперь она является объектом культурного наследия регионального значения, что обеспечивает ей особую охрану со стороны государства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Решение было принято управлением государственной охраны объектов культурного наследия правительства Хабаровского края. Этим же приказом могила была исключена из перечня выявленных объектов, так как ее статус теперь окончательно утвержден.
Александр Каширин, проживавший в Хабаровске с 1930 года, совершил свои подвиги во время Великой Отечественной войны. В августе 1943 года в бою под Белгородом он подбил два немецких танка и уничтожил около 30 солдат противника. Позже, в боях на Украине, он ликвидировал девять вражеских огневых точек и два взвода пехоты. За мужество, проявленное при форсировании Днепра в октябре 1943 года, сержанту Каширину было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны в звании старшего сержанта он вернулся на Дальний Восток, жил на Сахалине, в поселке Известковом, а последние годы доживал в Хабаровске, где и был похоронен в 1993 году. Имя героя также увековечено на мемориальной доске на улице Герасимова в Хабаровске.