Могила героя войны в Хабаровске получила статус памятника культурного наследия

Александр Каширин, проживавший в Хабаровске с 1930 года, совершил свои подвиги во время Великой Отечественной войны. В августе 1943 года в бою под Белгородом он подбил два немецких танка и уничтожил около 30 солдат противника. Позже, в боях на Украине, он ликвидировал девять вражеских огневых точек и два взвода пехоты. За мужество, проявленное при форсировании Днепра в октябре 1943 года, сержанту Каширину было присвоено звание Героя Советского Союза.