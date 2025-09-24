В Омской области ИИ выбрал победительницу проекта «Мама-предприниматель»

Искусственный интеллект в ходе эксперимента определил победительницу специальной номинации проекта «Мама-предприниматель». Конкурс проходил с 15 по 19 сентября в Омской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
«Мы запускаем номинацию “Выбор искусственного интеллекта” и рады, что известный в регионе и за его пределами амбассадор нейросетей поддержала нашу идею. До последнего момента мы сами не будем знать, кто станет победителем, и совпадает ли мнение нейросети с оценкой членов экспертной комиссии. Новая номинация — это возможность увидеть, как современные технологии могут дополнить традиционный формат конкурса», — отметила заместитель управляющего фондом поддержки предпринимательства Омской области Дания Бегишева.
Нейросеть оценивала проекты по тем же критериям, что и жюри: ясность формулировки идеи, продуманность бизнес-модели, преимущества проекта и его экономическая обоснованность. По решению искусственного интеллекта лучшей в специальной номинации стала основательница творческой студии «кАРТа» Татьяна Карпенко. Она получила индивидуальный мастер-класс по нейросетям от ИТ-предпринимателя и популяризатора искусственного интеллекта Нины Мазур.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.