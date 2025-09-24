В Омской области ИИ выбрал победительницу проекта «Мама-предприниматель»

«Мы запускаем номинацию “Выбор искусственного интеллекта” и рады, что известный в регионе и за его пределами амбассадор нейросетей поддержала нашу идею. До последнего момента мы сами не будем знать, кто станет победителем, и совпадает ли мнение нейросети с оценкой членов экспертной комиссии. Новая номинация — это возможность увидеть, как современные технологии могут дополнить традиционный формат конкурса», — отметила заместитель управляющего фондом поддержки предпринимательства Омской области Дания Бегишева.