Севастополь готовят к отопительному сезону: обновлены насосы котельных

В преддверии отопительного сезона «Севтеплоэнерго» завершило обновление насосного оборудования — в котельных заменено и установлено 30 современных насосов. Это важный этап в подготовке инфраструктуры к зимнему периоду, когда надежность каждого элемента системы отопления напрямую влияет на комфорт потребителей.

Источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Из 30 установленных насосов 21 был закуплен и установлен в рамках инвестиционной программы. Это свидетельствует о системном подходе к модернизации: предприятие не просто устраняет текущие проблемы, а целенаправленно обновляет инфраструктуру, снижая риски аварийных ситуаций в будущем. Непрерывная и стабильная работа насоса — важный фактор для бесперебойного функционирования котельной. Именно насосы обеспечивают циркуляцию теплоносителя по системе, и их отказ может привести к остановке всего теплового узла. Обновленное оборудование гарантирует высокую надежность, снижает нагрузку на персонал и минимизирует вероятность сбоев даже в условиях пиковых нагрузок, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.