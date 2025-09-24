Ученая Бутранова: доказательств связи парацетамола с развитием аутизма нет

По словам спикера, есть также исследования о влиянии парацетамола на снижение риска низкой массы тела при рождении. «В 2022 году вышел метаанализ, посвященный оценке влияния приема парацетамола во время беременности на риск преждевременных родов и низкой массы тела при рождении. Всего было проанализировано шесть исследований: четыре когортных и два исследования “случай-контроль”. Авторы обнаружили, что риск преждевременных родов парацетамол практически не изменял: снижение риска на 3% по сравнению с теми, кто не получал парацетамол, а риск низкой массы тела при рождении, наоборот, уменьшал на 35%. Оценка приема парацетамола в третьем триместре не выявила отрицательного влияния на исходы беременности», — пояснила Бутранова.