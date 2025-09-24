На нижегородских станциях скорой помощи проблемы с бензином не зафиксированы

Напомним, в последнее время поступали жалобы жителей Нижегородской области на дефицит бензина на отдельных заправках и рост цен, которые продолжаются уже две недели. Губернатор Глеб Никитин поручил стабилизировать ситуацию. По словам главы региона, она возникла из-за перебоев с поставками топлива в макрорегионе.