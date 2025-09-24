На нижегородских станциях скорой помощи проблемы с бензином не зафиксированы

Станция скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода полностью обеспечена бензином, несмотря на сообщения о перебоях с топливом на некоторых городских АЗС. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Как отметил Никонов, все автомобили экстренной службы имеют достаточный запас топлива для бесперебойного выполнения вызовов. Также он подчеркнул, что у бригад скорой помощи отсутствуют проблемы с связью и доступом в интернет.
Напомним, в последнее время поступали жалобы жителей Нижегородской области на дефицит бензина на отдельных заправках и рост цен, которые продолжаются уже две недели. Губернатор Глеб Никитин поручил стабилизировать ситуацию. По словам главы региона, она возникла из-за перебоев с поставками топлива в макрорегионе.