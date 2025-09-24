Соглашение в Осло о примирении Израиля с палестинцами было подписано 30 лет назад

Накал ненависти между арабами и евреями издавна был таким, что однажды министр обороны Израиля прямым текстом приказал ломать палестинцам руки и ноги в ответ на бунт. Не лучше ситуация и в наши дни, когда палестинцы устраивают в Израиле резню мирных жителей, а Израиль в ответ стирает с лица земли в Газе целые города. Трудно себе представить, что еще совсем недавно у арабов и евреев были надежды на настоящее примирение. Речь шла не только о государственных договорах, но и о создании доверия на личном уровне, чтобы народы жили одной семьей. О том, как Ясир Арафат подарил надежду на мир и потом уничтожил ее — в материале «Газеты.Ru».