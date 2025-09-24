Ричмонд
Еще один крупный медицинский вуз появится в Казахстане

Посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев встретился с Махендрой Джоши -основателем компании Big B Corporation, которая строит в Алматинской области медицинский университет, сообщает МИД РК.

Источник: shutterstock

Big B Corporation открыла в Казахстане компанию — Kazind Medical Group, которая намерена реализовать крупные инвестиционные проекты.

Среди них — строительство гостиницы, университета на 10 тыс. студентов и кампуса в Алматинской области. Кроме того, по словам Джоши, также планируется строительство больницы на 1000 койкомест.

Kazind Medical Group уже подписала меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с акиматом Алматинской области, а также меморандум о взаимопонимании с Kazakh Invest.

Компания хочет осуществить свои проекты в кратчайшие сроки. Она также рассматривает возможность реализации аналогичного проекта в Акмолинской области.

Помимо этого, Kazind Medical Group намерена реализовать проект по строительству Медицинского хаба в Казахстане. У нее есть интерес и к добыче полезных ископаемых в стране. Общая сумма инвестиций составит, по оценкам компании, $1,6 млрд.

По данным eGov, Kazind Medical Group принадлежит Аджай Бхандари, Эльмире Арашаповой и Ернару Нариманову. Big B Corporation также владеет Аджай Бхандари. Обе компании зарегистрированы в Казахстане.

СМИ писали, что Махендра Джоши является директором глобального конгломерата SRAM MRAM Group. В октябре 2024 года компания объявила, что получила одобрение от правительства Казахстана на аренду в течение 99 лет 100 гектаров земли в Алматы и 243 гектара в Астане для строительства медицинского университета, многопрофильной больницы и 5-звездочного отеля на 500 мест.

В этом проекте SRAM MRAM Group сотрудничает с компанией Big B Corporation Аджая Бхандари. Подрядчиком проекта стала индийская строительная компания Mont Vert Group.

Контракт на строительство больницы и медуниверситета между Mont Vert Group и Big B Corporation был подписан в июне 2025 года на сумму $500 млн.