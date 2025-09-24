Крысиный террор: жильцы дома во Владивостоке спасаются ловушками в унитазе

После эффектного появления крысы в унитазе в многоквартирном доме на Надибаидзе, 32 в редакцию ИА PrimaMedia стали поступать обращения жильцов того же дома. По их словам, грызуны умело передвигаются по канализационным трубам и уже несколько месяцев атакуют горожан.
Как рассказала одна из жительниц дома на Надибаидзе, ситуации с «туалетными» крысами происходят регулярно. Примерно неделю назад она сама заметила вредительницу, которая пыталась выбраться из унитаза. На следующий день женщина обратилась в управляющую компанию, где ей сообщили, что грызунов травят, поэтому они «лезут на свет». Через несколько дней ситуация повторилась, и женщина написала заявление в УК.
«Я была в таком состоянии, что у меня и слёзы, и истерика. Мы дома одни, страшно. В диспетчерской сказали просто залить дезинфицирующее средство, а потом прислали дворника. Чем он мог помочь — я так и не поняла», — рассказала она.
Семья спасается, как может. После случившегося крышку унитаза закрывают и ставят сверху груз. Внутрь поместили ловушки.
Похожие случаи, судя по скриншотам из домового чата, происходили у соседей на восьмом и девятом этажах. В одном из случаев крыса выбралась из унитаза в квартиру, после чего сотрудники управляющей компании заделали щели и разложили отраву, но, как выяснилось, легче жителям дома не стало.
Корреспондент ИА PrimaMedia обратился в мэрию Владивостока. Там сообщили, что с жителями связывались, а к некоторым направляли специалистов для проверки. По их мнению, крыса вряд ли могла подняться по трубам на третий этаж, однако меры обещали принять.
Несмотря на периодически проводимую дератизацию, хвостатые продолжают досаждать жителям города.