Крысиный террор: жильцы дома во Владивостоке спасаются ловушками в унитазе

Как рассказала одна из жительниц дома на Надибаидзе, ситуации с «туалетными» крысами происходят регулярно. Примерно неделю назад она сама заметила вредительницу, которая пыталась выбраться из унитаза. На следующий день женщина обратилась в управляющую компанию, где ей сообщили, что грызунов травят, поэтому они «лезут на свет». Через несколько дней ситуация повторилась, и женщина написала заявление в УК.