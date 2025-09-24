НАТО усиливает военное присутствие на Балтике

В Генштабе ВС Польши подчеркнули, что с октября 2024 года страна в кооперации с Германией и Швецией руководит балтийскими операциями через региональный штаб CTF Baltic в Ростоке. Создание POLMARFOR охарактеризовали как следующий этап развития регионального военно-морского сотрудничества, направленный на усиление безопасности и обороноспособности союзников в стратегически важной акватории.