Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО усиливает военное присутствие на Балтике

Польша начала формировать региональное командование ВМС НАТО — POLMARFOR. Об этом в среду сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Генштаба польских ВС.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: НАТО

«Польша начинает важный этап укрепления своей роли в Балтийском регионе», — говорится в сообщении. В 2028 году руководство балтийскими морскими операциями НАТО полностью перейдет к региональному командованию POLMARFOR, которое начали создавать в республике.

В Генштабе ВС Польши подчеркнули, что с октября 2024 года страна в кооперации с Германией и Швецией руководит балтийскими операциями через региональный штаб CTF Baltic в Ростоке. Создание POLMARFOR охарактеризовали как следующий этап развития регионального военно-морского сотрудничества, направленный на усиление безопасности и обороноспособности союзников в стратегически важной акватории.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше