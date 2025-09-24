В красноярском центре «Спутник» прошли обучение почти 9 тысяч детей

За прошедший год в региональном центре значительно расширился перечень инновационных лабораторий. Третий этаж учебного корпуса Школы космонавтики превратился в мощную цифровую техническую платформу. Также открылись лаборатории беспилотных авиационных систем, робототехники, аддитивных технологий и генетики, площадка виртуальной и дополненной реальности и лаборатория 3D-моделирования. Заместитель министра образования края Татьяна Гридасова отметила, что с начала учебного года в центре запущен уникальный проект олимпиадной подготовки по всем предметам.