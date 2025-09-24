В красноярском центре «Спутник» прошли обучение почти 9 тысяч детей

Около 9 тыс. школьников прошли обучение в центре выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи «Спутник» за год его работы. Деятельность центра отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования Красноярского края.
За год работы в центре были реализованы 156 образовательных программ для 8946 школьников из 54 муниципалитетов и городов Красноярского края. Кроме того, организовали 48 мероприятий для 16 тыс. ребят. В их числе — региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, отборочный чемпионат Красноярского края по робототехнике и краевые соревнования среди школьников по игровым видам спорта «Звезды Красноярья».
За прошедший год в региональном центре значительно расширился перечень инновационных лабораторий. Третий этаж учебного корпуса Школы космонавтики превратился в мощную цифровую техническую платформу. Также открылись лаборатории беспилотных авиационных систем, робототехники, аддитивных технологий и генетики, площадка виртуальной и дополненной реальности и лаборатория 3D-моделирования. Заместитель министра образования края Татьяна Гридасова отметила, что с начала учебного года в центре запущен уникальный проект олимпиадной подготовки по всем предметам.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.