В Перми представили необычные сувениры с солью и папоротником

В Перми появилась новая серия оригинальных сувениров, созданных с использованием природных материалов. В линейку вошли магниты, брелки, значки и закладки для книг, изготовленные из эпоксидной смолы. Внутри каждого изделия — декоративные элементы из калийно-магниевой соли Верхнекамского месторождения и фрагменты растений.
Одной из «изюминок» коллекции стали листья папоротника — одного из древнейших растений на Земле, возраст которого насчитывает около 400 миллионов лет. Он появился ещё в девонском периоде палеозойской эры.
Как отмечают разработчики, соль для сувениров добывается с глубины более 400 метров. Ее слои формируют необычные узоры в красных, бурых, белых и синих оттенках. Эти соляные пласты — природное напоминание о существовавшем здесь миллионы лет назад Пермском море и об одноимённом геологическом периоде.