В Ростовской области начал работу чат-бот поддержки участников СВО

В Ростовской области запустили чат-бот поддержки СВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий.
— Чат-бот — еще один способ сделать актуальную информацию более доступной. Работа с виртуальным помощником — самый быстрый способ выяснить, на какие меры поддержки можно рассчитывать, и что для этого нужно, — пояснил Дмитрий Водолацкий.
Новый сервис поможет быстро получить информацию о действующих мерах поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Чат-бот подробно объяснит, как оформить необходимые документы и куда обращаться.
Для использования сервиса достаточно ввести в поиске Telegram «Чат-бот поддержки СВО» или @CBO_support_bot. Также доступен вход по прямой ссылке (https://t.me/CBO_support_bot) или через сканирование QR-кода.
Поручение о создании чат-бота было озвучено на одном из заседаний межведомственной комиссии при губернаторе Ростовской области.
Актуальную информацию также можно получать через портал госуслуг, многофункциональные центры и ростовский филиал фонда «Защитники Отечества».
