В Татарстане 1 октября пройдет проверка систем оповещения

В Татарстане в среду, 1 октября, пройдет плановая проверка систем оповещения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
В 10.30 и 10.40 по всей республике прозвучат сигналы тревоги. Сначала будут включены электросирены и речевые установки на муниципальном уровне, а затем — на республиканском. В 10.43 на ТВ и радио выйдет сообщение «Внимание всем!».
Жителей просят не паниковать и дождаться разъяснений. Если услышите сигнал, включите телевизор (каналы первого мультиплекса) или радио. В МЧС подчеркивают, что сообщать о замеченных неисправностях не нужно. Специалисты знают проблемные зоны заранее. Республиканская система оповещения была создана в 1980-х годах и частично устарела.. Сейчас в регионе реализуется новый проект региональной системы оповещения, который должен охватить более 90% жителей к 2029 году.