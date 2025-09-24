В Татарстане 1 октября пройдет проверка систем оповещения

Жителей просят не паниковать и дождаться разъяснений. Если услышите сигнал, включите телевизор (каналы первого мультиплекса) или радио. В МЧС подчеркивают, что сообщать о замеченных неисправностях не нужно. Специалисты знают проблемные зоны заранее. Республиканская система оповещения была создана в 1980-х годах и частично устарела.. Сейчас в регионе реализуется новый проект региональной системы оповещения, который должен охватить более 90% жителей к 2029 году.