Ректором КГТУ стал завкафедрой экономики и финансов Альберт Мнацаканян

Бывший руководитель Владимир Волкогон ушёл в отставку после 70-летнего юбилея.

Источник: Клопс.ru

Ректором Калининградского государственного технического университета стал заведующий кафедрой экономики и финансов Альберт Мнацаканян. Об этом говорится на официальном сайте вуза.

Доктор наук до работы в КГТУ входил в состав учредителей Балтийского института экономики и финансов. Бывший руководитель КГТУ Владимир Волкогон ушёл в отставку по достижении предельного для этой должности 70-летнего возраста.

В ноябре 2024 года аферисты пытались под видом губернатора Калининградской области выманить деньги у ректора КГТУ Владимира Волкогона.