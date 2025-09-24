В Москве стартовал девятый фестиваль финансовой грамотности

Одной из центральных площадок станет Московский центр качества образования. Гостей ждут лекции и мастер-классы экспертов, различные игры, VR-тренажер по финансовой грамотности, финансовый ДНК-тест, викторины и другие занятия. Кроме того, будет работать стенд, посвященный проекту «Предпринимательский класс в московской школе». Также пройдут викторины на знание маркетинга и финансов, игра на построение бизнес-модели и встреча с учениками и выпускниками предпринимательских классов, успешно запустившими собственное дело уже в старшей школе.