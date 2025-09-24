В Москве стартовал девятый фестиваль финансовой грамотности

Девятый фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры проходит с 20 по 27 сентября в Москве в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Одной из центральных площадок станет Московский центр качества образования. Гостей ждут лекции и мастер-классы экспертов, различные игры, VR-тренажер по финансовой грамотности, финансовый ДНК-тест, викторины и другие занятия. Кроме того, будет работать стенд, посвященный проекту «Предпринимательский класс в московской школе». Также пройдут викторины на знание маркетинга и финансов, игра на построение бизнес-модели и встреча с учениками и выпускниками предпринимательских классов, успешно запустившими собственное дело уже в старшей школе.
«Глубокое знание экономики и финансов — основа любого бизнеса. Именно этому мы учим школьников в предпринимательских классах, а также прокачиваем лидерские навыки и умение организовывать команды и управлять ими. На фестивале можно задать вопросы методистам и участникам проекта и узнать подробнее, как добиться таких результатов», — отметила куратор проекта «Предпринимательский класс в московской школе» Гульнара Кошимбетова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.