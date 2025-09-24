Федеральным трассам ДВ добавят муляжей видеокамер. Сколько их появится в Приморье?

Всё оборудование должно быть новым, с сертификатами качества и защищённым от влаги и морозов. Места установки муляжей согласуют с ГИБДД, а дороги и обочины после монтажа приведут в порядок. Работы планируют завершить до 15 июня 2026 года, при этом подрядчик несёт гарантийные обязательства: на монтаж — один год, на железобетонные опоры — пять лет, на сами муляжи — от одного года.