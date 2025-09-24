Федеральным трассам ДВ добавят муляжей видеокамер. Сколько их появится в Приморье?

На портале госзакупок объявлен аукцион на установку муляжей камер фиксации нарушений ПДД на федеральных трассах Дальнего Востока. В Приморском крае планируется установить один стационарный муляж, ещё 20 автономных муляжей — в Хабаровском крае и Амурской области, сообщает ИА PrimaMedia.
В Приморье на федеральной трассе установят один стационарный муляж камеры фиксации нарушений ПДД стоимостью 174 593 рубля. Он подключается к электросети и выглядит как настоящая камера. В Хабаровском крае и Амурской области планируют установить 20 автономных муляжей, работающих от солнечных батарей и аккумуляторов.
Муляжи внешне и по излучению имитируют настоящие камеры типа «Кордон», «Крис», «Визир» и при необходимости могут быть заменены на реальные комплексы фиксации без переделки корпуса. Это позволит повысить безопасность на дорогах, так как водители будут снижать скорость при виде муляжа и внимательнее соблюдать правила.
Всё оборудование должно быть новым, с сертификатами качества и защищённым от влаги и морозов. Места установки муляжей согласуют с ГИБДД, а дороги и обочины после монтажа приведут в порядок. Работы планируют завершить до 15 июня 2026 года, при этом подрядчик несёт гарантийные обязательства: на монтаж — один год, на железобетонные опоры — пять лет, на сами муляжи — от одного года.