В Екатеринбурге изберут меру пресечения миллиардеру Алексею Боброву

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 24 сентября изберёт меру пресечения известному олигарху и совладельцу компаний «Облкоммунэнерго» и «Корпорация СТС» Алексею Боброву. Кроме того, мера пресечения будет избрана в отношении других фигурантов дела, связанном с «Корпорацией СТС». Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
— В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступили ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении Татьяны Черных, Алексея Боброва, Артёма Носкова, Антона Боликова, — пояснили в пресс-службе суда.
В чём именно следствие обвиняет владельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва и его соратницу Татьяна Черных пока неизвестно.
В пресс-службе ведомства уточнили, что руководителя «Облкоммунэнерго» Артёма Носкова и бывшего главу компании Антона Боликова подозреваются в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Днём ранее мы сообщали, что Алексея Боброва и Татьяну Черных силовики задержали 23 сентября в Москве и доставили в Екатеринбург.
Напомним, что 10 сентября Генпрокуратура РФ подала иск с требованием национализировать имущество, связанное с «Корпорацией СТС», принадлежащей бизнесменам Боброву и Бикову. Сотрудники ведомства считают, что они получили государственное имущество незаконно благодаря неформальным связям «с руководителями федеральных и региональных госструктур».