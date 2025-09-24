В Екатеринбурге изберут меру пресечения миллиардеру Алексею Боброву

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 24 сентября изберёт меру пресечения известному олигарху и совладельцу компаний «Облкоммунэнерго» и «Корпорация СТС» Алексею Боброву. Кроме того, мера пресечения будет избрана в отношении других фигурантов дела, связанном с «Корпорацией СТС». Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.