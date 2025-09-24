Молочку с опасным составом выявили в Нижегородской области

По данным пресс-службы нижегородского филиала учреждения, анализ показал, что некоторые продукты содержат повышенное количество насыщенных жиров, транс-жиров и холестерина, при этом в них снижена доля полезных жирных кислот. Результаты лабораторных испытаний были зафиксированы в автоматизированной системе «ВЕСТА» и направлены в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для принятия дальнейших мер. Специалисты предупреждают, что регулярное употребление молочной продукции с нарушенным жирнокислотным балансом может привести к серьезным последствиям для здоровья.