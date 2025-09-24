Ричмонд
Молочку с опасным составом выявили в Нижегородской области

Сотрудники химико-токсикологического отдела Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели мониторинг качества молочной продукции. С 10 по 22 сентября специалисты исследовали образцы масла и молока, выявив отклонения в жирнокислотном составе.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По данным пресс-службы нижегородского филиала учреждения, анализ показал, что некоторые продукты содержат повышенное количество насыщенных жиров, транс-жиров и холестерина, при этом в них снижена доля полезных жирных кислот. Результаты лабораторных испытаний были зафиксированы в автоматизированной системе «ВЕСТА» и направлены в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для принятия дальнейших мер. Специалисты предупреждают, что регулярное употребление молочной продукции с нарушенным жирнокислотным балансом может привести к серьезным последствиям для здоровья.

В частности, такие продукты способны повышать уровень холестерина, увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, вызывать нарушения обмена веществ, ожирение и ухудшение состояния кожи. Для снижения этих рисков рекомендуется выбирать натуральные молочные продукты — цельное молоко, творог, кефир, йогурт без искусственных добавок. Также важно обращать внимание на состав и маркировку, избегая продуктов с гидрогенизированными маслами.

По словам специалистов, правильный выбор молочной продукции играет важную роль в поддержании общего здоровья и профилактике хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что сливочное масло из будущего обнаружили в Нижегородской области.