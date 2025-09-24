Замначальника отдела МВД «заработал» 11 млн рублей: он едва не отделался штрафом

В Башкирии прокуратура добилась ужесточения приговора бывшему заместителю начальника отдела МВД Мелеузовского района. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, апелляция удовлетворила требования о переквалификации действий экс-полицейского и назначении реального срока лишения свободы.
Первоначально Мелеузовский районный суд признал подсудимого виновным, переквалифицировав обвинение с «получения взятки в особо крупном размере» (2,5 миллиона рублей) на «получения взятки в значительном размере» 143 тысяч рублей. Инстанция назначила штраф в 300 тысяч рублей.
Прокуратура обжаловала приговор, указав на чрезмерную мягкость наказания и необоснованную переквалификацию. Апелляционная инстанция согласилась с доводами надзорного ведомства и признала экс-полицейского виновным по статье за «Получение взятки за незаконное действие».
Новый приговор предусматривает 4 года колонии общего режима со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки, лишение права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года и специального звания. Мужчина был взят под стражу в зале суда.
Ранее по требованию прокуратуры полицейский был уволен со службы за утрату доверия, а с него взыскано более 11 миллионов рублей, законность происхождения которых не была подтверждена.
