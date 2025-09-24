На северо-западе Челябинска демонтировали еще одну незаконную автостоянку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Она располагалась во дворе дома 2 по улице Ворошилова (Курчатовский район).
«В целях координации деятельности ответственных служб работники прокуратуры совместно со специалистами МКУ “Городская среда” и сотрудниками районного отдела полиции выехали на место для демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов», — говорится в комментарии областного надзорного ведомства.
В итоге осуществлен демонтаж незаконно размещенной автомобильной стоянки.