На северо-западе Челябинска демонтировали еще одну незаконную автостоянку

«В целях координации деятельности ответственных служб работники прокуратуры совместно со специалистами МКУ “Городская среда” и сотрудниками районного отдела полиции выехали на место для демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов», — говорится в комментарии областного надзорного ведомства.