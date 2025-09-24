Ричмонд
Посвященная Омской области выставка открылась в аэропорту Домодедово

В экспозицию вошли фотографии достопримечательностей, памятников архитектуры, городских и природных пейзажей.

Фотовыставка, посвященная достопримечательностям Омской области, начала работать 19 сентября в аэропорту Домодедово по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

В экспозицию входят 18 знаковых фотографий достопримечательностей Омской области, памятников архитектуры, а также узнаваемых городских и природных пейзажей. На открытии фотовыставки состоялся показ новой коллекции современной одежды бренда Varvara Zenina, созданной по мотивам традиционной одежды села Крестики с элементами уникального крестинского узора — объекта нематериального этнокультурного наследия региона.

Вместо традиционных силуэтов крестинских платьев и парочек были представлены актуальные блузки и свитшоты, а яркие цветы крестинских ковров украшали бомберы, пуловеры и аксессуары. Наряду с показом современной коллекции зрители увидели этнографическую коллекцию одежды русских старожилов села Крестики. Фотовыставка будет работать до 19 октября.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.