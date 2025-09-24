В Приангарье арестовали аферистку, бравшую деньги с родных военных

ИРКУТСК, 24 сен — РИА Новости. Аферистку, которая обманывала родственников военнослужащих, пропавших без вести в зоне СВО, обещая за плату организовать поиски, арестовали в Иркутской области, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Жительница села Хомутово находила в тематических сообществах одного из мессенджеров родственников и близких военнослужащих, пропавших без вести в зоне СВО, и предлагала организовать их поиски. Получив денежные средства, сообщала, что бойцы погибли. Злоумышленница задержана полицейскими по адресу проживания и заключена под стражу», — написала Волк в Telegram-канале.
Она отметила, узнав о том, что потерпевшие обратились в правоохранительные органы, женщина стала оказывать на них психологическое давление, требуя забрать заявления.
По факту мошенничества возбуждено два уголовных дела. Есть основания полагать, что женщина может быть причастна к серии аналогичных преступлений.