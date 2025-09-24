Хабаровчане выступили за увеличение пенсионных надбавок для пожилых и инвалидов

Большинство респондентов, а именно 61%, полностью одобряют эту идею. Еще 4% горожан высказались за повышение выплат только для самых пожилых людей, а 3% поддержали увеличение надбавок исключительно для инвалидов первой группы. Против законопроекта выступили 10% опрошенных, которые считают, что такие меры могут привести к дальнейшему росту инфляции. Затруднились с ответом 22% респондентов, некоторые из которых предложили снизить возрастной порог для получения повышенных выплат, отметив, что до 80 лет доживают не все.