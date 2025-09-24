Хабаровчане выступили за увеличение пенсионных надбавок для пожилых и инвалидов

Исследование, проведенное сервисом SuperJob, показало, что 68% экономически активных жителей Хабаровска поддерживают законодательную инициативу политической партии о повышении пенсионной надбавки для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Большинство респондентов, а именно 61%, полностью одобряют эту идею. Еще 4% горожан высказались за повышение выплат только для самых пожилых людей, а 3% поддержали увеличение надбавок исключительно для инвалидов первой группы. Против законопроекта выступили 10% опрошенных, которые считают, что такие меры могут привести к дальнейшему росту инфляции. Затруднились с ответом 22% респондентов, некоторые из которых предложили снизить возрастной порог для получения повышенных выплат, отметив, что до 80 лет доживают не все.
Поддержка инициативы закономерно растет с возрастом опрошенных. Среди молодежи до 35 лет ее в той или иной форме одобряют 63% респондентов, среди горожан от 35 до 45 лет — 66%, а среди граждан старше 45 лет — уже 75%. Среди хабаровчан с заработной платой выше 100 тысяч рублей как сторонников, так и противников идеи выше, чем среди тех, кто зарабатывает меньше.
Основным аргументом в пользу увеличения надбавок стало мнение о том, что текущие пенсии являются слишком низкими и не позволяют пенсионерам прожить достойно. Противники инициативы опасаются, что ее реализация в нынешних экономических условиях возможна только за счет включения «печатного станка», что негативно скажется на финансовой стабильности.