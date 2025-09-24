В Ростове Великом прошел фестиваль урожая и традиций

Фестиваль урожая и традиций состоялся 20 сентября в городе Ростове Великом Ярославской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
На территории Ростовского кремля развернулась ярмарка с изделиями мастеров-ремесленников, там проходили мастер-классы по народным промыслам, выступления ансамблей этнической музыки «Водораздел» и «Алькантар». Гости фестиваля могли сфотографироваться в «Историческом фотоателье» и принять участие в чаепитии с травами. Для юных посетителей была открыта детская площадка в Митрополичьем саду.
«Фестиваль урожая и традиций — это наш способ соединить историю и современность, показать, как жили и праздновали наши предки, и подарить гостям возможность почувствовать атмосферу старинного Ростова Великого. Мы стараемся сохранить уникальные ремесленные навыки, звучание этнической музыки и дух народных праздников, чтобы они продолжали жить в нашей культуре», — отметил директор музея-заповедника «Ростовский кремль» Никита Аникин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.