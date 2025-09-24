Таможня Беларуси сообщила, что будет происходить на границе, когда Польша откроет погранпункты

Государственный таможенный комитет сообщил, что будет происходить на границе в ночь на 25 сентября, когда Польша откроет погранпункты.
Накануне стало известно, что Польша откроет границу с Беларусью с 25 сентября. И уже 24 сентября Польша официально уведомила Беларусь о времени открытия границы.
Известно, что в четверг, 25 сентября, с 01.00 ночи по минскому времени Польша возобновит работу погранпунктов на границе с Беларусью.
— Распоряжение подписано вчера польскими властями, и об этом уведомлен Государственный пограничный комитет Беларуси, — констатировали в ГТК.
При этом в таможне уточнили, что в связи с открытием границы с Польшей смены белорусских таможенников в пунктах пропуска укомплектовали и усилили, чтобы оформлять максимально возможное количество ж/д транспорта, грузовиков, легковых авто и автобусов, которые следуют через белорусско-польскую границу.
И также в ГТК предупредили, что таможенное оформление убывающего транспорта в автодорожных погранпунктах начнется заблаговременно — уже с 23.00 часов. Это позволит обеспечить их оперативное убытие сразу после открытия Польшей границы.
Железнодорожные составы на убытие в Польшу будут оформлять таможенники тоже заранее, по мере подачи их Белорусской железной дорогой.
И «Минсктранс» уже объявил о возобновлении рейсов в Польшу с 24 сентября.
Тем временем отопительный сезон стартует в Беларуси с 25 сентября.