Проект волгоградской библиотеки победил во Всероссийском конкурсе

Одним из победителей Всероссийского конкурса на выявление лучших библиотечных практик, который проходил по национальному проекту «Семья», стал проект Волгоградской областной библиотеки для молодежи. Об этом сообщили в центре информационного и материально-технического обеспечения Волгоградской области.
Волгоградская областная библиотека для молодежи направила заявку на конкурс в направлении «Культурно-просветительские проекты» с проектом «Креативное комьюнити “Молодежка”. Автор проекта — библиотекарь отдела молодежных программ Мария Яворская. Идея заключается в формировании в библиотеке сообщества, направленного на социализацию, интеллектуальный и творческий рост подростков. Важной задачей также стала борьба с растущей интернет-зависимостью молодежи.
Полученная в рамках конкурса субсидия позволит библиотеке приобрести современные, мобильные стеллажи и эффективно организовать библиотечное пространство. Также планируется закупить современное оборудование, в том числе для видеосъемки и монтажа. Кроме того, библиотечный фонд пополнится современной литературой и повысит качество обслуживания.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.